Народные избранники от Партии “Действие и солидарность” намерены в пятницу прийти на пленарное заседание законодательного органа, заявил председатель фракции Игорь Гросу.

После того как несколько депутатов были инфицированы COVID-19, в парламенте был объявлен карантин. Оппозиция считает: пандемия в рядах законотворцев – удобный повод закрыть рот оппозиции. По словам Гросу, депутаты от “Действия и солидарности”, несмотря на запреты “придут в зал заседаний 5 июня, чтобы утвердить законы, необходимые для выполнения условий получения финансовой помощи от Евросоюза”.