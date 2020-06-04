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Газета "Кишиневские новости"

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“Действие и солидарность” против карантина в Молдове

04 июня
17:56 2020
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Народные избранники от Партии “Действие и солидарность” намерены в пятницу прийти на пленарное заседание законодательного органа, заявил председатель фракции Игорь Гросу.

После того как несколько депутатов были инфицированы COVID-19, в парламенте был объявлен карантин. Оппозиция считает: пандемия в рядах законотворцев – удобный повод закрыть рот оппозиции. По словам Гросу, депутаты от “Действия и солидарности”, несмотря на запреты “придут в зал заседаний 5 июня, чтобы утвердить законы, необходимые для выполнения условий получения финансовой помощи от Евросоюза”.

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