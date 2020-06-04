Центральный комитет Партии коммунистов Республики Молдова провел совещание, на котором обсуждалось то, насколько эффективно власти борются с коронавирусом.

Была озвучена информация: с марта по июнь были инфицированы три коммуниста, один из них, в возрасте 92-х лет, скончался. Главный докладчик на совещании особо отметил – в этот сложный период “уникальный управленческий опыт преодоления сложнейших кризисных ситуаций вновь востребован обществом”. Чей это «уникальный опыт», понятно было всем присутствовавшим. К счастью, в последнее десятилетие это мнение в Молдове разделяют лишь те, кто собирается на подобные собрания. Коммунисты считают, что меры, принятые властью в борьбе с COVID-19, “не носили превентивного, упреждающего характера”.