Луна в Стрельце. Не опоздайте, чтобы потом не сожалеть об упущенных перспективах.

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 5 июня?

Прекрасный день для устройства на работу: попытайте счастье в больших серьезных компаниях – отправьте им свое СV. Можно удачно решить проблемы, связанные с юридическими разбирательствами. А еще полная Луна в этот день сделает вас энергичнее и сильнее, потому отбросьте все мелочи – не распыляйтесь в ничего не значащих для вас делах, а решайте в первую очередь те важные вопросы, которые могут по-настоящему что-либо изменить в жизни к лучшему. В этот день произойдет затмение, и на небе будет править «клубничная» Луна. А это значит, что будет открыт коридор затмений, который предоставит удивительные возможности каждому. Это продлится ровно месяц. Не опоздайте, чтобы потом не сожалеть об упущенных перспективах.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!