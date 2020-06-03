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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы отреагировал на просьбы жителей Сорок

03 июня
20:16 2020
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Игорь Додон провел встречу с депутатом парламента РМ Аллой Пилипецкой, избранной по Сорокскому одномандатному округу, и главой Административного совета Водоканала города Сороки Артуром Леско.

В ходе встречи произошел обмен мнениями о ситуации в районе. Алла Пилипецкая и Артур Леско попросили помощи в решении проблем, связанных со строительством очистных сооружений в городе, т.к. этот вопрос находится в стадии обсуждения уже почти 20 лет. В связи с тем, что в настоящее время таких сооружений нет, окружающей среде наносится огромный урон, поскольку сточные воды попадают прямо в реку Днестр. Президент в ответ еще раз подчеркнул, что действующее руководство РМ делает все возможное, чтобы обеспечить эффективное развитие населенных пунктов нашей страны. Игорь Додон сказал, что проблему строительства очистных сооружений в Сороках в срочном порядке изучат специалисты, а необходимые средства будут найдены.

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