ПСРМ занимается политикой для людей, для страны, а не сенсационными шоу, чтобы кого-то впечатлить. Так прокомментировал председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ результаты последнего социологического опроса. Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, социалисты получили бы 55 мандатов в парламенте.

«Понятно, что существуют различные реакции в общественном пространстве. Но нас радует признательность граждан страны, которые оценивают наш труд. В отличие от других политиков из фейсбука, мы, социалисты, ежедневно находимся в территориях. У нас есть местные организации почти в каждом селе, коммуне и городе. Мы не гонимся за лайками в социальных сетях, мы работаем вместе с людьми, общаемся с ними, слушаем их, предлагаем решения проблем», – написал Корнелиу Фуркулицэ.

Эксперты Фонда общественного мнения представили сегодня опрос, заказчиком которого является TVC 21. Согласно данным социсследования, в парламент проходят три партии, а ПСРМ набирает 55 мандатов. За социалистами следуют ПДС – 37 мандатов и «Платформа DA» – 9 мандатов.

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