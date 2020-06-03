На сегодняшний день в стране 4863 человека прошли лечение и 310 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1665 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 396, медсестер – 651, фармацевтов – 21, фельдшеров – 89, вспомогательного персонала – 508 человек. Состояние здоровья 248 инфицированных – тяжелое (в том числе 21 пациент подключен к аппарату ИВЛ), 597 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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