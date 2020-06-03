К вечеру 11 июня в Молдове зарегистрированы 247 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1809, из них первичных – 1405, а повторных – 404.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8795 человек.

Из 247 новых случаев на сегодняшний день 25 – это медицинские работники, в том числе 3 врача, 17 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

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