4 июня (22 мая по старому стилю) христиане поминают Мученика Василиска Команского

История

4 июня (22 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память святого Мученика Василиска Команского, жившего в 3 веке в римской провинции Каппадокии. В то смутное время христиан, чью веру исповедовал Мученик Василиск, жестоко притесняли и заставляли отрекаться от веры в Господа. Часто для этого устраивали публичные пытки и казни. Жертвой этих притеснений стал Василиск, которого за ношение крестика заключили в темницу. Но даже самыми изощренными пытками его не смогли заставить отречься от веры. А когда силы его были на исходе, ночью к нему явился ангел Господень и укрепил дух Василиска. На следующий день узник сумел убедить стражников отпустить его проститься с родными. Но правитель города, узнав об этом, велел схватить Василиска и подвергнуть новым мукам. Но вместо боли Святой испытывал лишь радость, что привело в неистовство его мучителей, и они казнили его, бросив тело в реку. Однако христиане сумели найти останки Святого и захоронить с почестями.

Чего нельзя делать 4 июня 2020 года

В стародавние времена 4 июня отмечали еще рождение Ярилы – Бога природы и животных. Считалось, что в день этот следует воздержаться от садовых и огородных работ. По поверью, в противном случае, вместо урожая вырастут одни васильки и полынь. Если же отложить работы невозможно, то надо сделать так, чтобы никто, даже домашние, не знали об этом. Не пытайтесь 4 июня найти новую работу, потому что любая, даже самая заманчивая должность очень скоро вас разочарует и принесет только финансовые потери.

Поверья и приметы:

На Руси в этот день была традиция: девушки шли к речке и бросали в воду собственноручно сплетенный венок. Если венок держался на поверхности – будет счастье, а вот утонувший венок предвещал беду.

Жаркий день 4 июня грозил крепкими морозами зимой, а обильная роса обещала хороший урожай.

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