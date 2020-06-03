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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику потребовал привлечь Слусаря к ответственности за клевету

03 июня
17:46 2020
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Вице-спикер Александр Слусарь обвинил медиков в фальсификации тестов на COVID-19. Реакция премьер-министра не заставила себя ждать. Он раскритиковал безответственные высказывания одного из лидеров Платформы DA и потребовал обратиться в органы правопорядка относительно выдвинутых обвинений.

«Медицинская система Молдовы не справляется, а всеобщая безответственность, в первую очередь политиков, граждан ведет к коллапсу системы здравоохранения. Я вспоминаю протесты тех, кто требовал открытия Центрального рынка, в первых рядах были представители «Платформы DA», вице-председатель которой является и вице-спикером парламента. Сегодня он бессовестно и необоснованно обвинил медицинскую систему в фальсификации тестов. Госпожа министр здравоохранения, прошу вас, обеспечьте медицинский контроль соответствующих личностей, и не только по поводу COVID-19», – заявил Кику.

Представители Центра общественного здоровья дали ответ на обвинения Слусаря, попросив не вводить в заблуждение общественное мнение и не использовать сложившуюся ситуацию для политического пиара, так как это отвлекает специалистов, которые прилагают колоссальные усилия в борьбе с пандемией.

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