Кто-то однажды метко назвал театральный коллектив «террариумом единомышленников». Практически ни в одной труппе не обходится без закулисных интриг. Оно и понятно: натуры все творческие, эмоциональные, ранимые.

Но в Государственном русском драматическом театре имени Чехова интриги вышли из-за кулис и стали всеобщим достоянием. Национальный орган по неподкупности обвинил директора театра народного артиста РМ Константина Харета в конфликте интересов и потребовал отстранения его от должности. Такое решение было принято на основании многочисленных жалоб шести членов труппы.

Об этом сам Константин Харет рассказал на специально созванной пресс-конференции. По его словам, в вину ему ставится то обстоятельство, что в театре работают его жена, теща и сын. Среди «бунтовщиков» называют народных артистов РМ Юрия Андрющенко и Иосифа Шаца, а также мастеров искусств РМ Вячеслава Мадана и Виктора Козаченко.

Однако абсолютное большинство членов труппы поддержало своего директора, высоко оценив его многолетнюю деятельность на посту руководителя театра. По их мнению, главная цель жалобщиков – сместить Харета и самим занять начальственные кресла. И все это может привести не только к дестабилизации творческой атмосферы, но даже к разрушению театра. А ведь нынешний сезон для чеховцев юбилейный – 85-й.

Около ста работников театра обратились с открытым письмом в адрес президента, председателя парламента, премьер-министра, министра образования, культуры и исследований, а также посла российской Федерации в РМ. Авторы просят помочь разобраться в сложившейся ситуации и не допустить развала старейшей русской драматической труппы страны. А Константин Харет обжаловал решение Национального органа по неподкупности в судебной инстанции.

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