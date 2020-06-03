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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 2020-й год пройдет под знаком Года медицинского работника

03 июня
15:01 2020
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Игорь Додон принял участие в заседании Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника. Во время онлайн встречи была обсуждена ситуация в здравоохранении. Ее участники высказали единодушное мнение о том, что пандемия, с которой столкнулась Республика Молдова, высветила ряд недостатков системы здравоохранения в стране «Подчеркнул, что, объявив 2020-й Годом медицинского работника, мы намереваемся увеличить зарплату всем медицинским работникам, сократить отток медицинских кадров, повысить качество предоставляемых услуг, оборудовать больницы, разработать дополнительные меры социальной защиты для медицинских работников, повысить авторитет и престиж профессии», – сообщил президент Игорь Додон.

По итогам заседания было решено разработать к 10 июня План действий по подготовке и проведению Года медицинского работника. Отметим, что в состав Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника, входят специалисты в области здравоохранения, академики, руководители медицинских учреждений, ответственные лица в центральных и местных органах власти

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