Игорь Додон принял участие в заседании Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника. Во время онлайн встречи была обсуждена ситуация в здравоохранении. Ее участники высказали единодушное мнение о том, что пандемия, с которой столкнулась Республика Молдова, высветила ряд недостатков системы здравоохранения в стране «Подчеркнул, что, объявив 2020-й Годом медицинского работника, мы намереваемся увеличить зарплату всем медицинским работникам, сократить отток медицинских кадров, повысить качество предоставляемых услуг, оборудовать больницы, разработать дополнительные меры социальной защиты для медицинских работников, повысить авторитет и престиж профессии», – сообщил президент Игорь Додон.

По итогам заседания было решено разработать к 10 июня План действий по подготовке и проведению Года медицинского работника. Отметим, что в состав Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника, входят специалисты в области здравоохранения, академики, руководители медицинских учреждений, ответственные лица в центральных и местных органах власти