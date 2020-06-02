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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 2 июня 307 смертей от инфекции

02 июня
19:41 2020
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В течение прошедшего дня, 2 июня, произошли еще 2 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 81-летняя женщина и 56-летний мужчина из Кишинева.

У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 2 июня 4738 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 307 человек умерли от инфекции.

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