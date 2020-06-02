Подземные толчки и колебания почвы ощущались на большей части территории Молдовы

Эпицентр землетрясения находился в сейсмозоне Вранча на глубине 101 км от поверхности земли. Из крупных городов Румынии ближе других к эпицентру, на расстоянии 74 км, находится Брашов – излюбленном месте отдыха наших соотечественников. Столицу Бухарест от эпицентра отделяют 137 км. Соседний с Молдовой город Яссы находится чуть дальше от эпицентра –189 км. Подземные толчки на территории Молдовы в основном ощущались как слабые. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.