Министерство образования призывает родителей избегать массового скопления людей на кладбищах в предстоящие выходные

Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обратился к ученикам, учителям, родителям, исследователям и работникам культуры с призывом избегать массового скопления людей на кладбищах в предстоящие выходные – 7 и 8 июня. В условиях, когда опасность заражения коронавирусом еще достаточно высокая, министр призвал граждан вспомнить об усопших родственниках дома, чтобы не провоцировать возникновение новых очагов заболевания. «Выберем другие дни для посещения кладбищ, когда не будет столько много людей, чтобы обеспечить свою безопасность и членов семей», – говорится в обращении министра. Шаров напомнил также о необходимости соблюдения рекомендации медиков с тем, чтобы общество смогло быстрее вернуться к нормальному ритму жизни.

«Это зависит только от того, насколько ответственными и сознательными будем мы все. Сидим дома, потому что нам не безразлично здоровье наше и наших близких», – считает министр.