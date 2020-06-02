Вот уже три недели, с 13 мая, мы живем под воздействием ретроградной Венеры, и впереди у нас еще три недели. Весь этот период планета женственности и любви находится в созвездии Близнецов, для которых свобода – превыше всего. Чем же грозит нам такое сочетание любви и свободы?

Ссоры и конфликты, проблемы и разводы – это реальность, которая изменит жизнь многих. Обратный ход Венеры прибавит раздражительности в окружающий мир и сделает многих более уязвимыми. Близкие люди могут стать более резкими в общении, не всегда будут выбирать выражения. Неискренность будет сквозить в отношениях.

Чтобы пройти этот путь с минимальными потерями, астрологи советуют перевести внимание на себя. Найдите отдушину, которая будет нести позитив или, как минимум, будет гасить негатив – засядьте за иностранный язык или запишитесь на фитнес, а может, начните рисовать, чтобы выплеснуть эмоции на бумагу. Новая прическа, косметологические процедуры, посещение SPA пойдут на пользу и добавят плюсов в вашу эмоциональную устойчивость. Это сделает вас крепче, так как научит противостоять стрессам, которые всегда сопровождают сложные этапы нашей жизни. А ретроградная Венера – именно такой период. Ищите силу внутри себя!