Обсуждая в эфире телеканала тему поставок медоборудования в Молдову по линии помощи стран Европы, г-жа Немеренко, ничуть не краснея, на всю аудиторию ТВ 8 заявила, что оборудование, завезенное в Молдову еще 22 мая при содействии посольства Польши, до сегодняшнего дня не передано больницам. Однако депутат парламента Владимир Односталко выставил на ФБ видеодоказательства совершенно обратного, где директор фонда Томаш Хорбовски на приличном молдавском языке очень отчетливо произносит слова благодарности властям Молдовы за оперативное распределение этого самого оборудования между 30 медучреждениями на севере и юге страны. Впрочем, читатели и сами могут убедиться в том, как произошел сей многоговорящий казус.

См. видео: https://www.facebook.com/100004241619494/videos/1764743973676973/

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