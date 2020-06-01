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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 1 июня 4622 человек излечились

01 июня
22:26 2020
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На сегодняшний день в стране 4622 человек прошли лечение и 305 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1630 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 383, медсестер – 637, фармацевтов – 21, фельдшеров – 88, вспомогательного персонала – 501 человек. Состояние здоровья 259 инфицированных – тяжелое (в том числе 26 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 638  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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