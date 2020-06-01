На сегодняшний день в стране 4622 человек прошли лечение и 305 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1630 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 383, медсестер – 637, фармацевтов – 21, фельдшеров – 88, вспомогательного персонала – 501 человек. Состояние здоровья 259 инфицированных – тяжелое (в том числе 26 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 638 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: Астролог советует: в какой день недели лучше начинать дела?

На какой из знаков зодиака в июне прольется «золотой» дождь?

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 2 июня

Что нам готовит день грядущий – 2 июня

Читайте также: 2 июня: Категорические запреты Дня Святого Тимофея Псковского