К вечеру 1 июня в Молдове зарегистрированы 109 новых случая заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 775, из них первичных – 639, а повторных 136.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8360 человек.

Из 109 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе 4 врача, 9 медсестер и 3 сотрудника вспомогательного персонала.

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