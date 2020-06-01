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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 июня 8360 зараженных

01 июня
22:21 2020
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К вечеру 1 июня в Молдове зарегистрированы 109 новых случая заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 775, из них первичных – 639, а повторных 136.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8360 человек.

Из 109 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе 4 врача, 9 медсестер и 3 сотрудника вспомогательного персонала.

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