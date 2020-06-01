Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 июня 8360 зараженных
К вечеру 1 июня в Молдове зарегистрированы 109 новых случая заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 775, из них первичных – 639, а повторных 136.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8360 человек.
Из 109 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе 4 врача, 9 медсестер и 3 сотрудника вспомогательного персонала.
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