Вокруг золотого запаса и уникальных произведений искусства, вывезенных из оккупированных гитлеровской Германией стран и принадлежащих главарям Третьего рейха, ходит множество слухов и домыслов. Поиски сокровищ продолжаются уже 75 лет, пока безрезультатно. Известно, что, когда Красная Армия вступила на территорию Германии, ценности были вывезены из Бреслау во дворец XVI века Хохберг, расположенный близ границы с Чехией. Однако сразу после Победы дворец был очень тщательно обследован, и там ничего не нашли.

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Астролог советует: в какой день недели лучше начинать дела?

И вот сейчас появились новые возможные адреса, где якобы хранится клад, оцениваемый в 1,54 млрд долларов. Их якобы обнаружили в дневнике офицера СС под псевдонимом «Михаэлис». Предполагается, что настоящее имя автора дневника – штандартенфюрер СС Эгон Олленхауэр. Там названы одиннадцать мест в Нижней Силезии и Ополе (Польша), где до сих пор спрятаны несметные сокровища, сообщает издание «The First News».

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На какой из знаков зодиака в июне прольется «золотой» дождь?

Однако у специалистов эта информация вызывает большие сомнения. Хотя бы потому, что в военных архивах, которые в гитлеровской Германии велись очень тщательно, нет никаких упоминаний о столь высокопоставленном офицере.

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