Шпиономания поставила индийский спецслужбы в неловкое положение. На днях здесь арестовали… почтового голубя, заподозрив, что это пакистанский шпион. Как известно, граница между этими двумя странами считается спорной, и вот вдоль этой линии и пролетела птица. На лапе у нее было кольцо с набором цифр, который приняли за шифр.

Читайте также: На какой из знаков зодиака в июне прольется «золотой» дождь?

Астролог советует: в какой день недели лучше начинать дела?

Однако оказалось, что голубь участвует в соревнованиях птиц – излюбленном развлечении местных жителей. Птица принадлежала жителю приграничной пакистанской деревушки, а цифры – номер телефона владельца, чтобы можно было установить, чей именно это участник соревнований.

Пришлось «шпиона», который вовсе не шпион, отпустить на волю.

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 2 июня

Что нам готовит день грядущий – 2 июня

Читайте также: 2 июня: Категорические запреты Дня Святого Тимофея Псковского