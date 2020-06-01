Понедельник, 1 июня 2020, 00:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«Голубь-шпион» освобожден из-под ареста в Индии

01 июня
21:36 2020
Версия для печати

Шпиономания поставила индийский спецслужбы в неловкое положение. На днях здесь арестовали… почтового голубя, заподозрив, что это пакистанский шпион. Как известно, граница между этими двумя странами считается спорной, и вот вдоль этой линии и пролетела птица. На лапе у нее было кольцо с набором цифр, который приняли за шифр.

Читайте также: На какой из знаков зодиака в июне прольется «золотой» дождь?

Астролог советует: в какой день недели лучше начинать дела?

Однако оказалось, что голубь участвует в соревнованиях птиц – излюбленном развлечении местных жителей. Птица принадлежала жителю приграничной пакистанской деревушки, а цифры – номер телефона владельца, чтобы можно было установить, чей именно это участник соревнований.

Пришлось «шпиона», который вовсе не шпион, отпустить на волю.   

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 2 июня

Что нам готовит день грядущий – 2 июня

Читайте также: 2 июня: Категорические запреты Дня Святого Тимофея Псковского

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,49+0,17%
EUR19,48+0,35%
GBP21,87+1,40%
UAH0,65+0,35%
RON4,01+0,05%
RUB0,25+1,79%

Курсы валют в MDL на 01.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд