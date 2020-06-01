Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения диктует новые стандарты деловой жизни и отдыха. Так, в Стране восходящего солнца бизнес-переговоры и даже вечеринки сейчас проводятся в… автобусах.

Автобус можно арендовать у компании «Toko Bus», которая до эпидемии занималась пассажирскими перевозками. А когда автобусное сообщение было остановлено из-за Чрезвычайного положения, машины, которые все равно простаивали, решено было предоставлять для проведения деловых встреч и вечеринок. Причем делается это совершенно бесплатно, сообщает РИА «Новости».

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Шумным компаниям пользоваться автобусом не разрешено. Машину, которая никуда, разумеется, не едет, может «одолжить» у фирмы не более чем на два часа только один человек или небольшая группа знакомых.

Доходов от этого, конечно, никаких. Хотя – как сказать. Такая мера прекрасно работает на рекламу компании, а это дорогого стоит.

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