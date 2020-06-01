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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 2 июня

Что нам готовит день грядущий – 2 июня
01 июня
17:26 2020
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Луна в Весах. Энергия будет бить ключом, настроение – зашкаливать на плюсе!

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 2 июня?

Не опасайтесь неприятностей, не ждите подвоха – удача на вашей стороне! Энергетически день очень сильный. Энергия будет бить ключом, настроение – зашкаливать на плюсе! Все будет получаться легко и с первого раза. Вы активны и уверены в себе, а это значит, что пришло время самых важных дел и судьбоносных решений. Если вы твердо знаете, что должны делать или как добиться максимально благоприятных результатов, – вперед! Но уж если видите цель, то идти надо до нужного вам результата. Если же нет уверенности в победе, попытайтесь понять, что вас останавливает. Найдёте ответ – получите результат!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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