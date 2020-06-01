2 июня (по старому стилю 20 мая) верующие празднуют День почтения памяти Святого Тимофея, Благоверного князя Довмонта Псковского (Грядочник).

История

В народе Святого Тимофея прозвали будничным именем Грядочник, потому что 2 июня на Руси во всю кипели огородные дела. С этим днем связано множество примет и поверий, и прежде всего это касалось того, что росло на грядках.

Князь Довмонт происходил из литовской знати. Однако судьбе было угодно, чтобы он вместе с множеством своих близких бежал из Литвы и осел в Пскове. В этом старинном городе Довмонт принял Крешение, получив имя Тимофея. И всю свою дальнейшую жизнь он провел не только в служении и вере Всевышнему, но и много помогал страждущим, щедро одаривал монастыри и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Предание гласит, что за праведную жизнь на него снизошла Божья благодать. Тимофей в течение 33 лет был правителем Пскова. За эти годы он немало пользы принес своим подданным и множество побед одержал над врагами. В конце 13 века в жестокой битве он спас Псков от вторжения немецкого войска. Желая укрепить связи со своей новой родиной, он породнился с родом Великого Святого князя Александра Невского, взяв в жены его внучку. После смерти Тимофея стали почитать, как Святого. Мощи Святого Тимофея Благоверного пребывают в Псковском кафедральном соборе. А память о его благих делах сохраняют люди и поныне.

Чего нельзя делать 2 июня 2020 года

Главный запрет этого дня тесно связан с образом Святого Тимофея, который чтил своих близких и никогда не причинял им вреда. Поэтому браниться с теми, кто окружает вас, категорически нельзя. В этот день лучше сдержать свои эмоции, а иначе ждите гнева Святого.

Поверья и приметы:

Как ни странно, но, по поверью, утреннее ясное небо сулило скудный урожай, а вот пасмурный рассвет, наоборот, предвещал хорошие всходы.

Дождь в этот день обычно обозначал, что все последующие летние дни в основном будут жаркими.

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