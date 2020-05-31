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Газета "Кишиневские новости"

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Отставка премьера Кику ввергнет Молдову в затяжной кризис

Отставка премьера Кику ввергнет Молдову в затяжной кризис
31 мая
21:06 2020
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Президент Игорь Додон получил официальное приглашение от Владимира Путина на участие в Параде Победы в Москве, об этом он рассказал в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова.

“Я рассчитываю, что возобновятся переговоры с Россией относительно кредита. Получил приглашение на Парад Победы… Верю, что соглашение по кредиту подпишем. Есть надежда, что парламент единогласно проголосует это соглашение. Эти деньги нужны для развития инфраструктуры. Поэтому в целом, думаю, мы с бюджетом справимся, в случае если у нас будет правительство”, – пояснил Додон. Президент полагает, если задумка оппозиции об отставке правительства Иона Кику будет реализована, то Молдову ожидает затяжной политический кризис.

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