Президент Игорь Додон получил официальное приглашение от Владимира Путина на участие в Параде Победы в Москве, об этом он рассказал в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова.

“Я рассчитываю, что возобновятся переговоры с Россией относительно кредита. Получил приглашение на Парад Победы… Верю, что соглашение по кредиту подпишем. Есть надежда, что парламент единогласно проголосует это соглашение. Эти деньги нужны для развития инфраструктуры. Поэтому в целом, думаю, мы с бюджетом справимся, в случае если у нас будет правительство”, – пояснил Додон. Президент полагает, если задумка оппозиции об отставке правительства Иона Кику будет реализована, то Молдову ожидает затяжной политический кризис.