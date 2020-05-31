Сегодня, 31 мая в 17:16 МСК космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Дагом Харли и Бобом Бенкеном на борту, запущенный частной компанией Илона Маска SpaceX, успешно состыковался с Международной космической станцией.

Опережая график, корабль Crew Dragon произвел успешную стыковку. Команда ожидает проверки показателей давления, прежде чем присоединиться к своим коллегам на МКС.

Первый запуск корабля был назначен на 27 мая, но был отменен из-за погодных условий. Впервые, после завершения программы шаттла в 2011 года, США запустили пилотируемую миссию со своей территории.