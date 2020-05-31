Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 3

Совершенно не стесняясь, это объяснил директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей. Маковей упомянул, что Пахомова работала на Приднестровском гостелевидении и снимала фильмы, касающиеся истории румын. «Если ты лезешь в такие темы, то будь готов, что тебя будут критиковать», — поучает Петру Маковей. Он также сказал, что Елена Пахомова — не журналист, «потому что работает в пропагандистских структурах».

Безусловно, директор Ассоциации независимой прессы знает, что говорит. До прихода в НПО, он вел политические шоу «говорящих голов» на канале «Молдова 1». Отличительной особенностью этих передач было отсутствие в них голоса оппозиции. Собеседниками автора были только проевропейские политики, аналитики и т.д.

Однажды я спросил господина Маковея, как он объясняет одностороннее освещение политической жизни? И он ответил предельно просто: оппозицию приглашали на эфиры, но она не приходила.

С другой стороны, Ассоциация независимой прессы оказала важную услугу посольству США в Молдове. Для того чтобы заявить, что «выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию путем пропаганды и полуправды», посольству нужно было основание – голос, поданный внутри страны. Таким основанием стало «исследование», которое провела Ассоциация независимой прессы. «Энпэошники» провели «мониторинг» и установили, что пропагандой в Молдове занимаются не украинские или румынские СМИ, а именно российские.

Однако комбинация была раскрыта. Выяснилось, что исследование, проведенное API, финансировало… посольство США. Все по старому, проверенному принципу — кто платит, тот и заказывает музыку, диктует содержание.

Так что в изощренной пропаганде и в заказных исследованиях директор API – действительно большой дока.

Читайте продолжение: Глава 4