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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове процветает информационный «терроризм» на деньги Запада

31 мая
16:26 2020
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Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 5

Если мы погуляем, например, по страницам Европейского Фонда за демократию, то узнаем, что гранты от ЕФД получали (или получают) такие СМИ как  newsmaker.md,  Pro TV Chisinau,  Info-Prim, diez.md,  Медиа Альтернатива | TV8. Есть среди грантополучателей  данной структуры и IPIS, учредителем которой является бывший советник Майи Санду на посту премьера Владислав Кульминский. IPIS готовит на постоянной основе телепередачи на политические темы на разных каналах.

Другими словами, иностранными фондами финансируется как производство программ, так и «независимые» телеканалы. И, как видим, ТВ-8 в их числе. Большинство этих программ посвящены политике. Постоянные гости ТВ-8, разумеется, — оппозиционные лидеры во главе с Майей Санду. Суммы, выделяемые «независимым» СМИ, немалые – миллионы лей. И это можно признать косвенным финансированием партий.

Должно ли нас удивлять, что травля журналистки Елены Левицкой-Пахомовой произошла именно на ТВ-8? Нет, конечно. Канал информационно обслуживает проевропейские партии, а они, как известно, воюют с ПСРМ, которая выступает за хорошие отношения с Россией и за двуязычие. Поэтому журналистов, близких социалистам, не  обделяют вниманием. Но в этой истории нам важно другое — «буллинг» и наезды на русскоязычных журналистов и авторов с иными взглядами, что справедливо было бы назвать информационным «терроризмом», происходят под покровительством и на деньги Запада.

Читайте продолжение: Глава 6

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