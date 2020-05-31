Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 6

Поскольку мы видим, что границы допустимого преодолеваются, психологическому давлению и запугиванию подвергаются не только политики, а теперь уже и журналисты, то явление, вероятно, требует вмешательства и регулирования.

В частности, у аудитории должна быть полная информация о том, какие издания и телеканалы и в каком объеме финансируются иностранными государствами, фондами и т.д. Следует рассмотреть и возможность финансирования телеканалов извне как таковую. При подобном «спонсировании» формируется та самая нелояльная конкуренция, с которой якобы борются западные фонды. Возникают искажения в общественных дискуссиях, осуществляется скрытая пропаганда идей и ценностей, способных нанести урон молдавскому государству и гражданам, нарушается межнациональный мир и баланс интересов.

Сейчас начались бурные споры о том, надо ли принимать закон об НПО в новой редакции. Думается, что было бы совсем нелишним предусмотреть в новом законе и такие нормы как регулирование финансирования вещательных организаций и СМИ извне, по линии НПО, а также обязательная регистрация грантов свыше 100 тысяч лей, например, в реестре министерства юстиции. У граждан должна быть ясность, кто и в каких объемах финансирует СМИ, работающие в Молдове. Как видим, непрозрачность не идет на пользу ни журналистам, ни молдавскому обществу.

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