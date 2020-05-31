Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 7

Возможно, в данном вопросе Молдове следует брать пример с США. Они продвигают свою точку зрения на события в мире и стране и ограничивают в собственном информационном пространстве присутствие СМИ иностранных государств. На днях с подобным законопроектом выступили сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин. Они предлагают, чтобы США вводили санкции против тех, кто препятствует распространению «точки зрения» этой страны. У Молдовы нет такой силы и возможностей как у США, но регулировать процессы в области информации, если стоит цель сохранить государственность, просто необходимо.

Конечно, то, что политики воюют друг с другом, борясь за власть, новостью не является. Но когда в эту войну включаются СМИ и занимаются информационным «терроризмом», — это очень плохой знак. Тем более, что мы наблюдаем не просто атаки из-за взглядов, а личностные выпады и борьбу по языковому признаку. Если ползучую агрессию не остановить, то далее процесс захватит и остальную часть общества. Мы получим то, что имели в начале 90-х годов, когда был развязан вооруженный конфликт в Приднестровье.