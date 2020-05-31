Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 1

На днях КСТР(координациоенный совет по телерадиовещанию, ред.) рассмотрел заявление известной молдавской журналистки и телеведущей Елены Левицкой-Пахомовой в связи с личными нападками, а также подстрекательством к травле со стороны телеведущих Наты Албот и Андрея Болокана на телеканале ТВ-8. КСТР после дискуссий принял решение наказать ТВ-8 штрафом в 10 000 лей.

Однако, на мой взгляд, нельзя рассматривать эту историю как частное дело Елены Левицкой-Пахомовой. На ситуацию, чтобы ее понять, нужно смотреть шире.

Русская журналистика в Молдове уже давно находится под прицелом. Причина достаточно проста. Во всем мире идет битва за умы, и Молдова здесь не исключение. Наоборот, начиная примерно с 2004 года, когда в западных столицах было принято решение более решительно «продвигаться на Восток», наша страна стала территорией, где ведется своеобразная гибридная война с очень сильной информационной компонентой. Для того чтобы Молдова стала преданной частью западного мира и НАТО, по мысли стратегов, гражданам здесь нужно основательно «промыть мозги». Но решить эту задачу оказалось непросто, потому что местное население с удовольствием смотрит ТВ на русском языке или читает русские печатные и электронные СМИ, получает информацию из социальных сетей, в том числе созданных в РФ.

Читайте продолжение: Глава 2