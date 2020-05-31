Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 2

Чтобы добиться своего, была разработана стратегия. Пункт первый — ограничить использование русского языка в общественно-политической жизни. Так появилось решение Конституционного суда о том, что Закон о функционировании языков является устаревшим. Этот закон оговаривает статус русского языка в молдавском обществе.

Во-вторых, была поставлена задача запретить вещание столь популярного российского ТВ в Молдове.

Третья цель – создание «правильных», лояльных Западу русскоязычных СМИ. Они должны вступить в соревнование с «неправильными», ориентированными на Москву и общие исторические и культурные ценности Молдовы и России. Здесь же отрабатывались технологии захвата, подкупа русскоязычных СМИ и подмены контента с помощью продукта, подготовленного на деньги Запада.

Ну и четвертое направление – борьба с так называемой пропагандой, нанесение ударов по репутации «неправильных» СМИ. Этим занимаются ремесленники — «разоблачители фейков». В рамках данной стратегии и предусмотрены точечные удары по популярным журналистам, авторам, которые создают резонансные фильмы, передачи, статьи и т.д.

Вот именно в таком ракурсе и следует рассматривать то, что произошло с Еленой Левицкой-Пахомовой. Она стала объектом атаки именно из-за своих работ.

Читайте продолжение: Глава 3