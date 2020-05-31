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Газета "Кишиневские новости"

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Индия снимает карантин после 8000 новых случаев заражения COVID-19

31 мая
14:11 2020
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Индия объявила план по ослаблению режима самоизоляции, несмотря на недавние сообщения о рекордном количестве заразившихся за сутки, передают BBC.

Начиная с 8 июня, рестораны, отели, торговые центры и места молений вновь будут открыты к посещению. Открытие школ и колледжей предварительно назначено на начало июля. Области с высоким числом зараженных граждан, тем не менее, останутся в изоляции.

План был объявлен после регистрации свыше 8000 новых случаев заражения. Всего в Индии зафиксировано 174 500 случаев заражения и 5000 смертей.

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