Индия объявила план по ослаблению режима самоизоляции, несмотря на недавние сообщения о рекордном количестве заразившихся за сутки, передают BBC.

Начиная с 8 июня, рестораны, отели, торговые центры и места молений вновь будут открыты к посещению. Открытие школ и колледжей предварительно назначено на начало июля. Области с высоким числом зараженных граждан, тем не менее, останутся в изоляции.

План был объявлен после регистрации свыше 8000 новых случаев заражения. Всего в Индии зафиксировано 174 500 случаев заражения и 5000 смертей.