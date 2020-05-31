Принц Бельгии был заражен коронавирусом после посещения вечеринки в Испании во время изоляции, сообщают BBC.

28-летний Иоахим Бельгийский отправился в Испанию 26 мая для прохождения стажировки. Через два дня после прибытия принц посетил вечеринку в городе Кордова. Испанские власти заявляют, что представитель бельгийской королевской семьи был среди 27 приглашенных. В соответствии с нынешними правилами самоизоляции, разрешено проведение мероприятий численностью не более 15 человек. Полиция Испании ведет расследование. Нарушившим правила самоизоляции грозит штраф в 10 000 евро.