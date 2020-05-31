Председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Корнелиу Фуркулицэ резко отреагировал на жалкую попытку Партии «Шор» организовать митинг у офиса ПСРМ в Кишиневе

«К сожалению, воры, укравшие миллиард, смеются над бедными людьми, обнищавшими из-за мафии Плахотнюка-Шора, которая в течение 10 лет обкрадывала страну, банки и присвоила себе Международный аэропорт Кишинева. Все люди должны жить лучше и быть под защитой государства. Мы солидарны с людьми, которые требуют лучшей жизни, более высоких зарплат и пенсий. Мы абсолютно уверены, что, если бы Плахотнюк и Шор не украли миллиард долларов, мы бы смогли удвоить зарплаты всем бюджетникам, удвоить или даже утроить пенсии.

Мы выступаем категорически против бандитов, против тех, кто украл и разорил эту страну, используя бедных людей в качестве политического пушечного мяса. Беглецы-олигархи чувствуют, что прокуроры уже близко, что они будут вынуждены отвечать перед законом и вернуть все, что украли у народа. У мафии нет шансов вернуться в нашу страну. Люди этого не допустят, а ПСРМ рядом с людьми, для людей, для страны!» – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.