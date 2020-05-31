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Газета "Кишиневские новости"

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«Зеленые» ищут убежища на территории хранения… биохиморужия США

31 мая
12:56 2020
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Группа музыкантов, борцов за «чистый и справедливый» мир, вынуждена «болтаться» в водах Тихого океана без возможности прибиться хоть к какому-нибудь берегу.

Два исполнителя Грей Филастин и Нова Рут вместе с многонациональной командой из семи человек уже несколько лет путешествуют, участвуя во всевозможных музыкальных фестивалях. В своем творчестве Грей и Нова взывают к социальной справедливости и заботе об экологии.

В августе музыканты снялись с якоря в Нидерландах и планировали причалить в Индонезии, но к февралю их грандиозные планы на мировое турне на корабле стали рушиться. Все члены команды, выступая в поддержку движения «Зеленых», являются гражданами разных государств, что существенно усложняет задачу попасть куда-то через закрытые границы до начала сезона тайфунов в июне.

Непростые обстоятельства вынудили борцов за права и свободы отказаться от веганского образа жизни и даже просить убежища у Атолл Джонстон – территории США, использовавшейся для тестирования и хранения химического и биологического оружия.

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