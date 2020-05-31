Капитан патрульного катера “Старобельск” Военно-морских сил Украины попытался потроллить российского коллегу с малого ракетного корабля Р-60 Черноморского флота, сообщает “Военное обозрение”.

Кэп украинского судна, связавшись с российским вымпелом, сообщил: “Командир, наблюдаю у вас сильное задымление. Вам помощь нужна?”. На что получил ответ: “Все штатно, командир”. В видеосюжете интернет-издания “Бриз” комментатор высмеивает флот РФ. “Российские корабли похожи на своего флагмана – “Адмирала Кузнецова”, который при проходе Босфора дымил так, что напоминал паровоз, а не боевую единицу военно-морского флота”, – иронизировал журналист. Правда, с географией у него не все в порядке. Российский авианосец, “дымил” не в черноморских проливах, а в Ла-Манше, когда отправился из Североморска к берегам Сирии.

Патрульный катер “Старобельск” относится к типу судов класса “Айленд”, построенных в США 40 лет назад. Длина – 30 метров, вооружение – 25-милиметровая пушка и два пулемета. В Америке были выведены из состава флота и в качестве презента переданы Киеву. Российский малый ракетный корабль Р-60 вдвое больше американо-украинского, на борту наличествует 76-милиметровая пушка, четыре пусковые установки противокорабельных ракет “Москит” и две артиллерийские установки ПВО “Зенит”.