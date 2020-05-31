Тысячи граждан вышли на улицы нескольких городов Аргентины, выражая свое несогласие со строгой политикой самоизоляции, передают BBC.

Протестующие требуют завершения карантинных мер, введенных два месяца назад, и открытия частного бизнеса. Также слышны обвинения в адрес президента Аргентины Альберто Фернандеса в диктаторских замашках.

За последнее время около 500 человек умерли из-за коронавируса в Аргентине и насчитывается более 16 000 зафиксированных случаев заражения.