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Газета "Кишиневские новости"

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Демонстранты в Аргентине требуют отмены изоляции в связи с COVID-19

31 мая
12:51 2020
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Тысячи граждан вышли на улицы нескольких городов Аргентины, выражая свое несогласие со строгой политикой самоизоляции, передают BBC.

Протестующие требуют завершения карантинных мер, введенных два месяца назад, и открытия частного бизнеса. Также слышны обвинения в адрес президента Аргентины Альберто Фернандеса в диктаторских замашках.

За последнее время около 500 человек умерли из-за коронавируса в Аргентине и насчитывается более 16 000 зафиксированных случаев заражения.

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