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Газета "Кишиневские новости"

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Уголовное дело молдавского олигарха хотят превратить в политическое

31 мая
12:41 2020
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Один из адвокатов Влада Плахотнюка, Лучиан Рогак, уверен – заведенное с подач властей уголовное дело против олигарха носит политический характер, сообщает агентство “Инфотаг”.

“Обвинения были предъявлены перед выборами, когда те, кто сейчас отвечает за происходящее, ввергли общество в кризис и сейчас пытаются отвлечь внимание сограждан от реальных проблем, мы хотим, чтобы любой судебный процесс проходил справедливо, беспристрастно и вне зависимости от политического влияния”, – говорится в распространенном Рогаком релизе.

Ранее Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что в отношении беглого олигарха заведено уголовное дело по трем статьям: создание преступной группировки, мошенничество и вымогательство.

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