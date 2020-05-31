Каким знакам зодиака надо думать о хлебе насущном, а кто может «сорить» деньгами

В самой сложной ситуации в июне окажутся Водолеи. Прибыль в их кошельках будет незначительной. Но жесткий контроль своих трат, благоприятно отразится на будущем.

В жизни Весов, как на западном фронте, – без перемен. Особо не упирайтесь – в финансовом плане это ничего не прибавит.

Овнам придется включить режим экономии. Контролируйте затраты и не покупайте лишнего. Прекратите разбрасываться деньгами – попытайтесь уже этому научиться.

Много работать придется Скорпионам, но… больше трудитесь – выше доход. Вы амбициозны, потому возможны перемены в карьере.

Козерогам придется несладко: будет много желаний, а невозможность их осуществить будет не по-детски давить морально. Выход один – переждать.

Более радужная картина у Близнецов. Получение «плюшек» им гарантировано. Причем, чем больше новых знаний – тем выше шансы на профессиональный рост и серьезные доходы.

Раки могут почивать на лаврах. Новые проекты принесут новые доходы, а выполненная работа будет высоко оценена и хорошо оплачена. Радуйтесь успехам!

Транжир среди Тельцов нет. Они достаточно экономны. Так что в июне у них финансовых проблем не будет. А случай удачно вложить сбережения может к концу месяца появиться.

Для Львов июнь вполне благоприятный месяц. Даже без особого рвения в работе деньги будут приходить из разных источников. Появится возможность сменить работу на высокооплачиваемую.

Если Девы хотят заработать, им придется продемонстрировать свою амбициозность и проявить стремление к победе. У вас все получится.

На Стрельцов прольется в июне «золотой дождь». Их доходы превзойдут их ожидания. Любые, даже самые смелые идеи будут приносить деньги. Все начинания будут успешными!

Рыбы, умеющие прекрасно планировать свои расходы, смогут удачно вложить сбережения и получат стабильный дополнительный доход. К концу месяца вас ждет сбыча мечт!