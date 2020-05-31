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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 30 мая 291 смерть от инфекции

31 мая
00:31 2020
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В течение прошедшего дня, 30 мая, произошли еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 73-летняя женщина из муниципия Бельцы, 63-летний мужчина из муниципия Бельцы, 78-летний мужчина из Яловенского района.У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 30 мая 4455 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 291 человек умер от инфекции.

Еще 177 человек в течение прошедших суток завершили курс лечения и выписаны из больниц.

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