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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 30 мая 4455 человек излечились

31 мая
00:31 2020
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На сегодняшний день в стране 4455 человека прошли лечение и 291 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1590 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 372, медсестер – 616, фармацевтов – 20, фельдшеров – 86, вспомогательного персонала – 496 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 258 инфицированных – тяжелое (в том числе 20 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 622 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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