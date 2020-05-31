На сегодняшний день в стране 4455 человека прошли лечение и 291 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1590 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 372, медсестер – 616, фармацевтов – 20, фельдшеров – 86, вспомогательного персонала – 496 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 258 инфицированных – тяжелое (в том числе 20 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 622 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.