Вице-председатель Партии платформа “Достоинство и правда” Александр Слусарь поведал журналистам – в парламенте идет работа по формированию новой правящей коалиции.

При этом политик особо подчеркнул, с группой Pro moldova и партией ШОР, платформа в союз вступать ни при каких обстоятельствах не будет. Потенциальные союзники – демократы и сторонники Майи Санду. “Мы уже объявили свое главное условие. Предлагаем правительство платформы “ДА”, у нас разработана программа. И если оно будет проголосовано, сразу начинаем формировать работоспособный кабинет”, – оптимистично рассказывал Слусарь. По его мнению, Санду, и ее Партия “Действие и солидарность”, будут вынуждены поддержать платформу. В ином случае их представители никогда не попадут во власть.