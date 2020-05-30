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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове лидеры партии “ДА” выдвинут нового премьера

30 мая
14:31 2020
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Вице-председатель Партии платформа “Достоинство и правда” Александр Слусарь поведал журналистам – в парламенте идет работа по формированию новой правящей коалиции.

При этом политик особо подчеркнул, с группой Pro moldova и партией ШОР, платформа в союз вступать ни при каких обстоятельствах не будет. Потенциальные союзники – демократы и сторонники Майи Санду. “Мы уже объявили свое главное условие. Предлагаем правительство платформы “ДА”, у нас разработана программа. И если оно будет проголосовано, сразу начинаем формировать работоспособный кабинет”, – оптимистично рассказывал Слусарь. По его мнению, Санду, и ее Партия “Действие и солидарность”, будут вынуждены поддержать платформу. В ином случае их представители никогда не попадут во власть.

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