Протесты, вызванные убийством безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, охватили почти все США, передают BBC.

Как известно, 25 мая в Миннеаполисе белый полицейский Дерек Шовин при задержании безоружного афроамериканца Джорджа Флойда применил чрезвычайно жесткие меры, из-за которых пострадавший скончался на месте. В ту же ночь в Миннеаполисе вспыхнул первый протест, переросший в бунт, погромы и мародерство.

Вчера в Миннеаполисе продолжались пожары, сгорел по меньшей мере один район, разорена школа, разгромлен 3-й участок полиции. Акции протестов перекинулись в Чикаго, Лос-Анджелес, Калифорнию, Мемфис, Нью-Йорк, Луисвилл, Колумбус, Хьюстон, Даллас, Лас-Вегас, Сент-Пол. В округе Фултон, Атланта, введен режим ЧП.

Дерек Шовин и трое его коллег, наблюдавших сцену убийства, были уволены 26 мая, Шовин обвиняется по статье об убийстве третьей степени и в понедельник предстанет перед судом. Смерть Джорджа Флойда стала очередной в списке смертей афроамериканских граждан США от рук белых офицеров полиции.