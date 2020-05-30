Румынским бизнесменам больше не надо будет доказывать, что они пострадали от экономического кризиса, дабы получить средства от программы Инвестиции для малого и среднего бизнеса, сообщает “Международное румынское радио”.

Правительство приняло несколько решений, предполагающих упростить работу предпринимателей после первого июня. В частности, банкам предложено не брать в качестве залога активы компаний обращающихся за помощью. По словам министра финансов Флорина Кыцу издержки бюджета на эти меры составят 1,5% внутреннего валового продукта.