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Газета "Кишиневские новости"

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Как COVID-19 в Румынии облегчит жизнь предпринимателям

30 мая
13:21 2020
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Румынским бизнесменам больше не надо будет доказывать, что они пострадали от экономического кризиса, дабы получить средства от программы Инвестиции для малого и среднего бизнеса, сообщает “Международное румынское радио”.

Правительство приняло несколько решений, предполагающих упростить работу предпринимателей после первого июня. В частности, банкам предложено не брать в качестве залога активы компаний обращающихся за помощью. По словам министра финансов Флорина Кыцу издержки бюджета на эти меры составят 1,5% внутреннего валового продукта.   

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