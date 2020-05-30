На Тираспольском монетном дворе отчеканен серебряный червонец “800 лет со дня рождения Александра Невского”, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Тираж необычайно мал, всего 200 штук. Каждая монета, в соответствие с устоявшимися международными правилами упакована в специальную капсулу и сопровождается сертификатом. Цена в долларах на продукт пока не установлена. В Приднестровье активно штампуют на Электроаппаратном заводе в Тирасполе монеты разных номиналов. В основном они реализуются в Москве. Например, серебрянные 10 рублей “Первая спартакиада в МАССР” на Калининском проспекте продается за тысячу долларов. Нумизматическая экзотика – наиболее востребованный экспортный товар, производимый в Приднестровье.