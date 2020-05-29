Футбольная ассоциация Англии объявила о переносе четвертьфинала Кубка Англии на выходные 27-28 июня.

Полуфинал пройдет 11-12 июля, а финал назначен на субботу 1 августа. Возобновление сезона Премьер-лиги с правительственного разрешения остается намечено на 17 июня. Начиная с 5-го марта из-за пандемии коронавируса о Кубке Англии ничего не было слышно.

«Соревнование было неотъемлемой частью английского футбольного календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотим поблагодарить руководство и клубы Премьер-лиги за их поддержку и помощь в реорганизации мероприятий», – заявил исполнительный директор Кубка Англии Марк Биллингем.