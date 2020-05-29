По мнению Муравского, данный закон открывает настежь ворота чему угодно и кому угодно вообще без всяких ограничений, а любое объединение может считаться НПО без всякой регистрации и объявления о своих уставных целях и получать финансовую поддержку из-за рубежа.

«Что же вы, любители полной свободы и демократии, так рьяно выступаете против, более того огнём и мечом готовы выжигать желание людей жить по своим правилам на своей территории. То есть мужикам в своей постели можно кувыркаться и гордо заявлять о своих подвигах на парадах. И всякая критика таких действий вызывает агрессивные нападки со стороны всего лагеря “либерастичных свободолюбцев”. А вот желание части населения жить на своей земле и говорить на своём языке и управлять по своим правилам, рассматривается как сепаратизм и считается самым страшным преступлением. То есть вы хотите быть немножко беременными»,- поделился своими соображениями экс-вице-премьер.

Муравский считает, что если такой проект будет принят, то по этому закону обычная воровская сходка тоже может рассматриваться как НПО.

«Или у нас есть правила везде, потому что человеческое общество – есть совокупность индивидумов с разными, часто противоположными интересами. И единственная возможность обеспечить мирное сосуществование этих индивидумов – это выработка более-менее компромиссных правил по всем линиям. А любое правило, кроме свободы включает обязанность и ответственность. Либо даём абсолютную свободу везде. Но тогда начинает работать элементарный закон джунглей и тут выживает сильнейший, а остальные спасайся, кто как может. Наверное, понимая это, главные толкатели идеи всеобщей свободы являются самыми непримиримыми гонителями другого мнения. Они за полную свободу и права человека без правил по своим правилам. Нет более агрессивного и авторитарного течения, чем современный либерализм», – написал Александр Муравский в социальной сети.

Напомним, что ранее президент Игорь Додон заявил, что не промульгирует закон о НПО в его нынешней версии, так как этот документ превратит Молдову в банановую республику.