Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает»

Глава государства объяснил, каким образом это может произойти.

«Avia Invest» задолжала государству 22 млн и 9 млн леев. На основе этого началась процедура несостоятельности. В срочном режиме они нашли деньги на выплату долга и заплатили. Очевидно, что процедура несостоятельности отпадает, если нет долгов перед государством, но это не означает, что мы не достигнем нашей цели – вернуть управление аэропортом государству. Это стратегическая цель. Там множество нарушений. До 30 июня выявлен недостаток инвестиций в размере 60 млн евро. Этот подход будет использоваться и в дальнейшем», – сказал Игорь Додон. Глава государства уточнил, что по этой причине в последнее время активизировались Андриан Канду и Илан Шор. В то же время Игорь Додон подтвердил, что процедуру несостоятельности можно было начать еще летом 2019 года – в бытность Майи Санду премьером. «Вместо того, чтобы начать этот процесс, они сидели с Ротшильдом в закрытых кабинетах», – напомнил президент.