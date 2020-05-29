Пятница, 29 мая 2020, 18:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Возвращение Кишиневского аэропорта государству является приоритетом

29 мая
14:11 2020
Версия для печати

Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает»

Глава государства объяснил, каким образом это может произойти.

«Avia Invest» задолжала государству 22 млн и 9 млн леев. На основе этого началась процедура несостоятельности. В срочном режиме они нашли деньги на выплату долга и заплатили. Очевидно, что процедура несостоятельности отпадает, если нет долгов перед государством, но это не означает, что мы не достигнем нашей цели – вернуть управление аэропортом государству. Это стратегическая цель. Там множество нарушений. До 30 июня выявлен недостаток инвестиций в размере 60 млн евро. Этот подход будет использоваться и в дальнейшем», – сказал Игорь Додон. Глава государства уточнил, что по этой причине в последнее время активизировались Андриан Канду и Илан Шор. В то же время Игорь Додон подтвердил, что процедуру несостоятельности можно было начать еще летом 2019 года – в бытность Майи Санду премьером. «Вместо того, чтобы начать этот процесс, они сидели с Ротшильдом в закрытых кабинетах», – напомнил президент.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46–0,57%
EUR19,41–0,20%
GBP21,57–0,29%
UAH0,65–0,37%
RON4,00–0,30%
RUB0,25–0,65%

Курсы валют в MDL на 29.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд