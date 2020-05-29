Глава государства пояснил, что все расходы в подобных случаях обычно берет на себя российская сторона

В то же время Игорь Додон уточнил, что проконсультируется с врачами о необходимости пребывания в карантине после возвращения из России.

«Решение Комиссии по общественному здоровью указывает, что в служебных интересах убывающие за рубеж лица не должны в обязательном порядке помещаться в карантин, если у них нет симптомов. Я обращусь к специалистам, когда решу поехать. Насколько это решение верное во время пандемии? Я считаю, что это правильное решение. 9 мая – это День Победы. Тот, кто не уважает прошлое, у того нет будущего. Поэтому, если будет проводиться парад 24 июня, я, конечно, буду участвовать», – сказал Игорь Додон.

В этом году из-за пандемии российские власти отменили традиционный парад 9 мая.