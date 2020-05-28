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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Короткометражка из «заточения» от Мартина Скорсезе

28 мая
21:16 2020
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Известный режиссер расскажет об ощущении тревожности во время самоизоляции

Известный по таким фильмам как культовые «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит» и недавний номинант на премию Оскар «Ирландец», режиссер представит свою новую короткометражку, отснятую дома за время самоизоляции. Скорсезе расскажет о своем видении пандемии и чувствах от заточения в собственном доме. Премьера состоится сегодня в специальном проекте «Культура на самоизоляции» на BBC Two.

«Мы работали над таким количеством самых разных проектов, и все кругом крутилось и крутилось и внезапно застыло. По началу, день-другой, я испытывал облегчение. Не нужно было никуда идти, ничего делать. Но потом наступила тревога», – заявил 77-летний режиссер.

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